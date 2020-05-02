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Неман - Шахтёр С 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
02 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Неман
Шахтёр С

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Шахтёр С, которое состоится 02 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 5Неман
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Неман0 : 1Шахтёр С
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Шахтёр С2 : 2Неман
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман1 : 1Шахтёр С
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С1 : 0Неман
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 2Шахтёр С
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Неман2 : 1Шахтёр С
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Шахтёр С3 : 0Неман
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0Шахтёр С
04.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С0 : 0Неман
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Неман
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман0 : 1
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Неман
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 2Неман
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман1 : 0
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 0Шахтёр С
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 3
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С0 : 4
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь616
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ613
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест612
4 Динамо Мн612
5 Неман612
6 Витебск610
7 Арсенал68
8 Гомель68
9 Ислочь68
10 Днепр М76
11 Сморгонь76
12 Нафтан65
13 БАТЭ65
14 Слуцк64
15
Зона вылета
Минск62
16
Зона вылета
Шахтёр С6-16

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