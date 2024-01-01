00:18 ()
Свернуть список

Самтредиа - Сабуртало 02 Мая прямая трансляция

02 Мая 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
Самтредиа
Сабуртало

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Сабуртало, которое состоится 02 Мая 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 2Самтредиа
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Сабуртало0 : 0Самтредиа
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самтредиа0 : 0Сабуртало
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Сабуртало2 : 0Самтредиа
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самтредиа3 : 3Сабуртало
04.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало5 : 1Самтредиа
29.09.2021 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самтредиа0 : 2Сабуртало
19.06.2021 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало4 : 0Самтредиа
15.04.2021 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самтредиа2 : 3Сабуртало
10.12.2020 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало2 : 1Самтредиа
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Самтредиа
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа0 : 0
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 3 : 1Самтредиа
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Самтредиа1 : 2
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 3 : 0Самтредиа
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 3Сабуртало
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 2 : 3Сабуртало
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 1
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 1 : 2Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1126
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1226
3
Квалификация Лиги конференций
Дила1124
4 Торпедо Кт1118
5 Колхети-19131213
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Гагра1210
9
Стыковая зона
Самгурали129
10
Зона вылета
Самтредиа117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close