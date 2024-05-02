00:18 ()
Свернуть список

Телави - Дила 02 Мая прямая трансляция

02 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
Телави
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Дила, которое состоится 02 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Дила
Гори
История личных встреч
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 0Телави
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1Телави
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави2 : 1Дила
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила6 : 1Телави
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави2 : 2Дила
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави1 : 1Дила
09.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила0 : 0Телави
15.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0Дила
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила2 : 1Телави
28.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Дила1 : 3Телави
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 0Телави
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 3
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави0 : 0
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 1 : 2Телави
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 2 : 1Телави
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Дила
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Дила
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Дила3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1126
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1226
3
Квалификация Лиги конференций
Дила1124
4 Торпедо Кт1118
5 Колхети-19131213
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Гагра1210
9
Стыковая зона
Самгурали129
10
Зона вылета
Самтредиа117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close