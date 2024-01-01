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Торпедо Кт - Динамо Тб 02 Мая прямая трансляция

02 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
Торпедо Кт
Динамо Тб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Тб, которое состоится 02 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0Торпедо Кт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт2 : 2Динамо Тб
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1Торпедо Кт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт2 : 3Динамо Тб
08.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Тб2 : 1Торпедо Кт
02.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Тб
25.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб5 : 1Торпедо Кт
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Торпедо Кт0 : 3 ТДинамо Тб
25.02.2022 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб4 : 0Торпедо Кт
16.10.2021 Грузия - Высшая лига 29-й тур Динамо Тб1 : 0Торпедо Кт
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 3 : 3Торпедо Кт
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо Кт
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 0 : 0Торпедо Кт
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Торпедо Кт3 : 1
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 0 : 1Торпедо Кт
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 3 : 1Динамо Тб
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Динамо Тб
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб0 : 0
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 2 : 0Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1126
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1226
3
Квалификация Лиги конференций
Дила1124
4 Торпедо Кт1118
5 Колхети-19131213
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Гагра1210
9
Стыковая зона
Самгурали129
10
Зона вылета
Самтредиа117

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