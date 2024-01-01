Торпедо Кт - Динамо Тб 02 Мая прямая трансляция
02 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Тб, которое состоится 02 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|08.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|25.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|5 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3 Т
|25.02.2022
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|4 : 0
|16.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|08.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|11
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|12
|26
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|11
|24
|4
|Торпедо Кт
|11
|18
|5
|Колхети-1913
|12
|13
|6
|Динамо Тб
|11
|13
|7
|Телави
|11
|11
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|12
|10
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|12
|9
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|11
|7