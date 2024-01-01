Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
02 Мая 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 5-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 02 Мая 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|30.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|2 : 4
|28.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|2 : 3 ОТ
|25.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 3
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|3 : 4
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|30.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 6-й матч
|0 : 6
|28.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|2 : 4
|26.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|30.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|2 : 4
|28.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|2 : 3 ОТ
|25.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 3
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|3 : 4
|18.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|30.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|2 : 4
|28.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|2 : 3 ОТ
|25.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 3
|23.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|3 : 4
|19.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|6 : 3
4
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|1 : 2 ОТ
|03.05
|04.05
3
2
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|6 : 1
4
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|5 : 1
|3 : 6
|03.05
|05.05
1
4
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|3 : 4 ОТ
|1 : 2
|04.05
|06.05
3
2
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|2 : 4
|02.05
|04.05
|06.05
2
2
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|0 : 1
|02.05
|04.05
|06.05
3
1
1/2 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
|08.05
0
0
| Флорида Пантерз
|08.05
0
0