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Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
02 Мая 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 5-й матч
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 02 Мая 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
30.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Вегас Голден Найтс2 : 3 ОТДаллас Старз
25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз1 : 3Вегас Голден Найтс
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4Вегас Голден Найтс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 6Вегас Голден Найтс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 БДаллас Старз
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч Даллас Старз0 : 6Вегас Голден Найтс
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
30.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Вегас Голден Найтс2 : 3 ОТДаллас Старз
25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз1 : 3Вегас Голден Найтс
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4Вегас Голден Найтс
18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 Б
30.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Вегас Голден Найтс2 : 3 ОТДаллас Старз
25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз1 : 3Вегас Голден Найтс
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4Вегас Голден Найтс
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 4
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ03.0504.05
3
2
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6 03.0505.05
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 04.0506.05
3
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 02.0504.0506.05
2
2
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 02.0504.0506.05
3
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
08.05
0
0
Флорида Пантерз
08.05
0
0

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