Оренбург - Крылья Советов 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Крылья Советов, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 1
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|28.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|3 : 1
|05.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 3
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|5 : 0
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 7
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|26
|50
|3
|Динамо М
|26
|47
|4
|Спартак М
|26
|42
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|26
|40
|7
|Ростов
|26
|40
|8
|ЦСКА
|26
|38
|9
|Рубин
|26
|37
|10
|Ахмат
|26
|29
|11
|Пари Нижний Новгород
|26
|28
|12
|Факел
|26
|27
|13
|Балтика
|26
|26
|14
|Оренбург
|26
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сочи
|26
|20