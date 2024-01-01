00:44 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 мая
Суббота 04 мая
Свернуть список

Оренбург - Крылья Советов 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Оренбург
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Крылья Советов, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
ИспанияДавид Деограсия
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
02.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
03.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиОренбург3 : 3Крылья Советов
16.07.2022МИР Российская Премьер-лига1-й турОренбург2 : 4Крылья Советов
29.11.2020ФНЛ - Первый дивизион25-й турОренбург2 : 1Крылья Советов
22.08.2020ФНЛ - Первый дивизион5-й турКрылья Советов0 : 1Оренбург
28.02.2020Россия - Премьер-Лига20-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
20.10.2019Россия - Премьер-Лига13-й турОренбург0 : 1Крылья Советов
03.04.2019Россия - Премьер-Лига16-й турОренбург3 : 1Крылья Советов
05.08.2018Россия - Премьер-Лига2-й турКрылья Советов0 : 3Оренбург
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур2 : 1Оренбург
29.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й тур2 : 1Оренбург
26.04.2024Россия - МФЛ7-й тур1 : 0Оренбург
24.04.2024МИР Российская Премьер-лига21-й турОренбург1 : 2
21.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур1 : 0Оренбург
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турКрылья Советов5 : 0
29.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турКрылья Советов0 : 0
26.04.2024Россия - МФЛ7-й турКрылья Советов0 : 7
25.04.2024МИР Российская Премьер-лига21-й тур0 : 1Крылья Советов
20.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур2 : 1Крылья Советов
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2650
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2640
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2629
11 Пари Нижний Новгород2628
12 Факел2627
13 Балтика2626
14 Оренбург2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2620

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close