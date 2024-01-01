Краснодар - Ахмат 04 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|15.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 3
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 5
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 2
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|19.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|5 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 4
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|26
|50
|3
|Динамо М
|26
|47
|4
|Спартак М
|26
|42
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|26
|40
|7
|Ростов
|26
|40
|8
|ЦСКА
|26
|38
|9
|Рубин
|26
|37
|10
|Ахмат
|26
|29
|11
|Пари Нижний Новгород
|26
|28
|12
|Факел
|26
|27
|13
|Балтика
|26
|26
|14
|Оренбург
|26
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|26
|25
| 16
Зона вылета
|Сочи
|26
|20