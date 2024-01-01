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Краснодар - Ахмат 04 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Краснодар
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турАхмат1 : 1Краснодар
03.06.2023МИР Российская Премьер-лига30-й турАхмат2 : 2Краснодар
15.03.2023Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ахмат0 : 3Краснодар
15.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турКраснодар2 : 3Ахмат
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар1 : 1Ахмат
18.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турАхмат0 : 2Краснодар
03.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турКраснодар0 : 5Ахмат
31.10.2020Россия - Премьер-Лига13-й турАхмат2 : 0Краснодар
22.07.2020Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар4 : 0Ахмат
14.07.2019Россия - Премьер-Лига1-й турАхмат1 : 0Краснодар
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур1 : 2Краснодар
29.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й тур0 : 0Краснодар
26.04.2024Россия - МФЛ7-й тур0 : 1Краснодар
24.04.2024МИР Российская Премьер-лига21-й турКраснодар3 : 2
19.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й турКраснодар2 : 0
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турАхмат1 : 1
28.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турАхмат5 : 1
26.04.2024Россия - МФЛ7-й турАхмат2 : 4
25.04.2024МИР Российская Премьер-лига21-й турАхмат1 : 0
20.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й тур1 : 2Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2650
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2640
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2629
11 Пари Нижний Новгород2628
12 Факел2627
13 Балтика2626
14 Оренбург2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2620

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