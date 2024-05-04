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Химки - Сокол 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Химки
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Сокол, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
БеларусьАлексей Анатольевич Бага
История личных встреч
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турСокол1 : 0Химки
17.05.2017ФНЛ - Первый дивизион27-й турСокол1 : 0Химки
21.08.2016ФНЛ - Первый дивизион9-й турХимки0 : 0Сокол
01.09.2012Кубок России1/32 финалаСокол1 : 2Химки
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 2Химки
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турХимки1 : 0
19.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур1 : 2Химки
13.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турХимки0 : 1
08.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й турХимки3 : 2
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 0Сокол
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турСокол0 : 2
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур0 : 2Сокол
14.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турСокол0 : 2
07.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й турСокол1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2954
2
Повышение
Динамо Мх2952
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2947
5 Родина2945
6 Тюмень2942
7 Нефтехимик2941
8 Алания2941
9 Енисей2940
10 СКА-Хабаровск2940
11 Шинник2940
12 КАМАЗ2939
13 Торпедо М2936
14 Черноморец2933
15 Сокол2928
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь2927
18
Зона вылета
Кубань2923

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