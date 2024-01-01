Алания - Шинник 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Шинник, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Игоревич Калешин
|Евгений Игоревич Калешин
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 4
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 3
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|29
|54
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|29
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|29
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|29
|47
|5
|Родина
|29
|45
|6
|Тюмень
|29
|42
|7
|Нефтехимик
|29
|41
|8
|Алания
|29
|41
|9
|Енисей
|29
|40
|10
|СКА-Хабаровск
|29
|40
|11
|Шинник
|29
|40
|12
|КАМАЗ
|29
|39
|13
|Торпедо М
|29
|36
|14
|Черноморец
|29
|33
|15
|Сокол
|29
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|29
|23