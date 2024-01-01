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Нефтехимик - Енисей 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Нефтехимик
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Енисей, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турЕнисей2 : 0Нефтехимик
20.05.2023Россия - Мелбет Первая лига32-й турЕнисей2 : 2Нефтехимик
29.10.2022Россия - Мелбет Первая лига16-й турНефтехимик1 : 1Енисей
16.04.2022ФНЛ - Первый дивизион33-й турЕнисей2 : 0Нефтехимик
03.10.2021ФНЛ - Первый дивизион15-й турНефтехимик2 : 3Енисей
21.11.2020ФНЛ - Первый дивизион23-й турЕнисей1 : 0Нефтехимик
12.08.2020ФНЛ - Первый дивизион3-й турНефтехимик2 : 0Енисей
23.11.2019ФНЛ - Первый дивизион25-й турНефтехимик1 : 0Енисей
10.08.2019ФНЛ - Первый дивизион7-й турЕнисей2 : 2Нефтехимик
20.05.2017ФНЛ - Первый дивизион38-й турНефтехимик0 : 2Енисей
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Нефтехимик
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турНефтехимик1 : 2
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур0 : 3Нефтехимик
15.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турНефтехимик0 : 3
07.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й тур0 : 1Нефтехимик
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турЕнисей1 : 1
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур0 : 2Енисей
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур3 : 0Енисей
13.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турЕнисей4 : 1
07.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й тур1 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2954
2
Повышение
Динамо Мх2952
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2947
5 Родина2945
6 Тюмень2942
7 Нефтехимик2941
8 Алания2941
9 Енисей2940
10 СКА-Хабаровск2940
11 Шинник2940
12 КАМАЗ2939
13 Торпедо М2936
14 Черноморец2933
15 Сокол2928
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь2927
18
Зона вылета
Кубань2923

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