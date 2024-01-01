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Черноморец - Торпедо М 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Черноморец
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Торпедо М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияОлег Георгиевич Кононов
История личных встреч
30.07.2023Россия - Мелбет Первая лига3-й турТорпедо М1 : 1Черноморец
12.09.2011ФНЛ - Первый дивизион27-й турЧерноморец0 : 0Торпедо М
04.05.2011ФНЛ - Первый дивизион7-й турТорпедо М0 : 1Черноморец
13.11.2010Кубок ПФЛ - 2010Кубок ПФЛ. 4-й турТорпедо М2 : 2Черноморец
15.09.2008Россия - Первый дивизион - 200833-й турЧерноморец4 : 1Торпедо М
25.05.2008Россия - Первый дивизион - 200813-й турТорпедо М0 : 0Черноморец
19.10.2003Россия - Премьер-Лига - 200328-й турЧерноморец2 : 4Торпедо М
06.04.2003Россия - Премьер-Лига - 20033-й турТорпедо М1 : 1Черноморец
16.09.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200124-й турТорпедо М3 : 1Черноморец
19.05.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200110-й турЧерноморец0 : 5Торпедо М
29.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турЧерноморец0 : 0
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур1 : 1Черноморец
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур1 : 0Черноморец
13.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турЧерноморец0 : 0
07.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й турЧерноморец3 : 0
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турТорпедо М1 : 2
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур1 : 1Торпедо М
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турТорпедо М1 : 1
14.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й тур0 : 2Торпедо М
06.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й тур2 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2954
2
Повышение
Динамо Мх2952
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2947
5 Родина2945
6 Тюмень2942
7 Нефтехимик2941
8 Алания2941
9 Енисей2940
10 СКА-Хабаровск2940
11 Шинник2940
12 КАМАЗ2939
13 Торпедо М2936
14 Черноморец2933
15 Сокол2928
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь2927
18
Зона вылета
Кубань2923

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