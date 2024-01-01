Черноморец - Торпедо М 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Торпедо М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|04.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|13.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 4-й тур
|2 : 2
|15.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|33-й тур
|4 : 1
|25.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|13-й тур
|0 : 0
|19.10.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|28-й тур
|2 : 4
|06.04.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|3-й тур
|1 : 1
|16.09.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|24-й тур
|3 : 1
|19.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|10-й тур
|0 : 5
|29.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|29
|54
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|29
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|29
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|29
|47
|5
|Родина
|29
|45
|6
|Тюмень
|29
|42
|7
|Нефтехимик
|29
|41
|8
|Алания
|29
|41
|9
|Енисей
|29
|40
|10
|СКА-Хабаровск
|29
|40
|11
|Шинник
|29
|40
|12
|КАМАЗ
|29
|39
|13
|Торпедо М
|29
|36
|14
|Черноморец
|29
|33
|15
|Сокол
|29
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|29
|23