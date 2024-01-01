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Динамо Мх - Волгарь 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Динамо Мх
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Волгарь, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
РоссияСергей Александрович Павлов
История личных встреч
13.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турВолгарь0 : 1Динамо Мх
20.11.2022Россия - Мелбет Первая лига19-й турДинамо Мх1 : 2Волгарь
31.07.2022Россия - Мелбет Первая лига3-й турВолгарь2 : 1Динамо Мх
28.09.2019ПФЛ - Юг11-й турДинамо Мх0 : 3Волгарь
29.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур0 : 0Динамо Мх
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турДинамо Мх0 : 0
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур0 : 1Динамо Мх
15.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й тур0 : 3Динамо Мх
07.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й турДинамо Мх1 : 0
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Волгарь
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турВолгарь1 : 1
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур1 : 2Волгарь
13.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турВолгарь1 : 2
06.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й тур2 : 2Волгарь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2954
2
Повышение
Динамо Мх2952
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2947
5 Родина2945
6 Тюмень2942
7 Нефтехимик2941
8 Алания2941
9 Енисей2940
10 СКА-Хабаровск2940
11 Шинник2940
12 КАМАЗ2939
13 Торпедо М2936
14 Черноморец2933
15 Сокол2928
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь2927
18
Зона вылета
Кубань2923

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