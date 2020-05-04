Родина - Арсенал 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Арсенал, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Франк Себриан Артига
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0
|12.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 3
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|30.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|29
|54
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|29
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|29
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|29
|47
|5
|Родина
|29
|45
|6
|Тюмень
|29
|42
|7
|Нефтехимик
|29
|41
|8
|Алания
|29
|41
|9
|Енисей
|29
|40
|10
|СКА-Хабаровск
|29
|40
|11
|Шинник
|29
|40
|12
|КАМАЗ
|29
|39
|13
|Торпедо М
|29
|36
|14
|Черноморец
|29
|33
|15
|Сокол
|29
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|29
|23