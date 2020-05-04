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Родина - Арсенал 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур
Родина
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Арсенал, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Арсенал
Тула
Главные тренеры
ИспанияФранк Себриан Артига
ИспанияФранк Себриан Артига
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турАрсенал1 : 0Родина
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАрсенал1 : 2Родина
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАрсенал0 : 0Родина
12.03.2023Россия - Мелбет Первая лига22-й турАрсенал2 : 3Родина
21.08.2022Россия - Мелбет Первая лига6-й турРодина1 : 1Арсенал
30.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турРодина1 : 1
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур2 : 1Родина
19.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турРодина1 : 2
14.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турРодина2 : 0
07.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й тур1 : 1Родина
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турАрсенал3 : 3
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур0 : 0Арсенал
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур1 : 1Арсенал
14.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турАрсенал1 : 0
08.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й тур3 : 2Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2954
2
Повышение
Динамо Мх2952
3
Плей-офф за повышение
Акрон2950
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2947
5 Родина2945
6 Тюмень2942
7 Нефтехимик2941
8 Алания2941
9 Енисей2940
10 СКА-Хабаровск2940
11 Шинник2940
12 КАМАЗ2939
13 Торпедо М2936
14 Черноморец2933
15 Сокол2928
16
Зона вылета
Ленинградец2927
17
Зона вылета
Волгарь2927
18
Зона вылета
Кубань2923

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