Манчестер Сити - Вулверхэмптон 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|16
|пз
|Родри
|47
|пз
|Фил Фоден
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|6
|пз
|Бубакар Траоре
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Гари О'Нил
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 5
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|21.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|27.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|20.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|Финал
|0 : 0 3 : 2
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|80
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|35
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16