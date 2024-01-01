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Манчестер Сити - Вулверхэмптон 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
16 Испания пз Родри
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Португалия вр Жозе Са
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
5 Габон пз Марио Лемина
6 Мали пз Бубакар Траоре
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
12 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Манчестер Сити
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон0 : 3Манчестер Сити
11.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон1 : 5Манчестер Сити
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
02.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Вулверхэмптон
21.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон1 : 3Манчестер Сити
27.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вулверхэмптон3 : 2Манчестер Сити
06.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити0 : 2Вулверхэмптон
20.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи Финал Вулверхэмптон0 : 0 3 : 2Манчестер Сити
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Манчестер Сити
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 0 : 4Манчестер Сити
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 1 3 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити5 : 1
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон2 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вулверхэмптон0 : 1
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вулверхэмптон0 : 2
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3580
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3548
11 Вулверхэмптон3546
12 Брайтон энд Хоув Альбион3444
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3526
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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