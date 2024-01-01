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Брентфорд - Фулхэм 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Брентфорд
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Фулхэм, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Фулхэм
Лондон
1НидерландыврМарк Флеккен
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
12ИспанияпзСерхио Регилон
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
24ДанияпзМиккель Дамсгор
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
17АнглиянпАйван Тони
17ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
31ФранциязщИсса Диоп
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
28СербияпзСаша Лукич
18БразилияпзАндреас Перейра
22НигериянпАлекс Айуоби
20Бразилиянп Виллиан
19БразилиянпРодриго Мунис
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турФулхэм0 : 3Брентфорд
06.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турБрентфорд3 : 2Фулхэм
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турФулхэм3 : 2Брентфорд
01.10.2020Англия - Кубок лиги4-й раундБрентфорд3 : 0Фулхэм
04.08.2020Англия - ЧемпионшипПлей-офф - ФиналБрентфорд1 : 2 ДВФулхэм
20.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турФулхэм0 : 2Брентфорд
14.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБрентфорд1 : 0Фулхэм
14.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турФулхэм1 : 1Брентфорд
02.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турБрентфорд3 : 1Фулхэм
29.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турФулхэм1 : 1Брентфорд
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур1 : 0Брентфорд
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур1 : 5Брентфорд
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБрентфорд2 : 0
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур3 : 3Брентфорд
03.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турБрентфорд0 : 0
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм1 : 1
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 3
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 2Фулхэм
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм0 : 1
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й тур3 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3580
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3548
11 Вулверхэмптон3546
12 Брайтон энд Хоув Альбион3444
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3526
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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