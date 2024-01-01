Брентфорд - Фулхэм 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Фулхэм, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|12
|пз
|Серхио Регилон
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|17
|нп
|Айван Тони
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|28
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Томас Франк
|Марку Силва
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|06.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 0
|04.08.2020
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 2 ДВ
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|14.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|3 : 1
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|80
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|35
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16