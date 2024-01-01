Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ноттингем Форест
Ноттингем
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|20
|зщ
|Джейден Богл
|8
|пз
|Густаво Хамер
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|35
|пз
|Андре Брукс
|23
|пз
|Бен Осборн
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|11
|нп
|Бен Бреретон
|26
|вр
|Матц Селс
|43
|зщ
|Ола Айна
|29
|зщ
|Гонсало Монтьель
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Мурилло
|22
|пз
|Райан Йейтс
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|17.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2 3 : 2
|14.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|16.02.2014
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|80
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|35
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16