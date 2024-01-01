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Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ноттингем Форест
Ноттингем
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
20 Англия зщ Джейден Богл
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
24 Англия пз Оливер Арбластер
35 Англия пз Андре Брукс
23 Англия пз Бен Осборн
10 Англия нп Кэмерон Арчер
11 Чили нп Бен Бреретон
26 Бельгия вр Матц Селс
43 Нигерия зщ Ола Айна
29 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
40 Бразилия зщ Мурилло
22 Англия пз Райан Йейтс
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
18.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ноттингем Форест2 : 1Шеффилд Юнайтед
17.05.2022 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Ноттингем Форест1 : 2 3 : 2Шеффилд Юнайтед
14.05.2022 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Шеффилд Юнайтед1 : 2Ноттингем Форест
04.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ноттингем Форест1 : 1Шеффилд Юнайтед
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ноттингем Форест1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Ноттингем Форест
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ноттингем Форест2 : 1Шеффилд Юнайтед
16.02.2014 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 1Шеффилд Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 2Шеффилд Юнайтед
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3580
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3548
11 Вулверхэмптон3546
12 Брайтон энд Хоув Альбион3444
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3526
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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