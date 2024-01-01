Арсенал - Борнмут 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Борнмут, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Борнмут
Борнмут
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|18
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|19
|нп
|Леандро Троссард
|42
|вр
|Марк Траверс
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Илья Забарный
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|14
|пз
|Алекс Скотт
|9
|нп
|Доминик Соланке
|24
|нп
|Антуан Семеньо
Главные тренеры
|Микель Артета
|Андони Ираола
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|27.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 1
|25.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|80
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|35
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16