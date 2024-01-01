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Арсенал - Борнмут 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Арсенал
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Борнмут, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Борнмут
Борнмут
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
18ЯпониязщТакэхиро Томиясу
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
29ГерманияпзКай Хаверц
19БельгиянпЛеандро Троссард
42ИрландияврМарк Траверс
25АргентиназщМаркос Сенеси
15АнглиязщАдам Смит
5АнглиязщЛлойд Келли
27УкраиназщИлья Забарный
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
14АнглияпзАлекс Скотт
9АнглиянпДоминик Соланке
24ГананпАнтуан Семеньо
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 4Арсенал
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал3 : 2Борнмут
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут0 : 3Арсенал
27.01.2020Кубок Англии1/16 финалаБорнмут1 : 2Арсенал
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турБорнмут1 : 1Арсенал
06.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал1 : 0Борнмут
27.02.2019Англия - Премьер-лига28-й турАрсенал5 : 1Борнмут
25.11.2018Англия - Премьер-лига13-й турБорнмут1 : 2Арсенал
14.01.2018Англия - Премьер-лига23-й турБорнмут2 : 1Арсенал
09.09.2017Англия - Премьер-лига4-й турАрсенал3 : 0Борнмут
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур2 : 3Арсенал
23.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турАрсенал5 : 0
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур0 : 2Арсенал
17.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч1 : 0Арсенал
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 2
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут3 : 0
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й тур0 : 1Борнмут
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур3 : 1Борнмут
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут2 : 2
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур2 : 1Борнмут
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3580
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3548
11 Вулверхэмптон3546
12 Брайтон энд Хоув Альбион3444
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3526
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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