Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|22
|зщ
|Витиньо
|33
|пз
|Максим Эстеве
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|17
|нп
|Лайл Фостер
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|20
|пз
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Эдди Хау
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|25.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 3 : 4
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|80
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Челси
|34
|51
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|10
|Борнмут
|35
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16