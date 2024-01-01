00:46 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 мая
Суббота 04 мая
Свернуть список

Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
49 Косово вр Ариянет Мурич
20 Франция зщ Лоранс Ассиньон
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
22 Бразилия зщ Витиньо
33 Франция пз Максим Эстеве
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Ирландия пз Джош Каллен
47 Франция нп Вильсон Одобер
17 ЮАР нп Лайл Фостер
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
33 Англия зщ Дэн Бёрн
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
20 Англия пз Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
32 Шотландия пз Эллиот Андерсон
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Англия Эдди Хау
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Бёрнли
25.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 4Бёрнли
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Бёрнли
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.02.2019 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
26.11.2018 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Бёрнли
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 4Бёрнли
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бёрнли1 : 1
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 0Бёрнли
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 1
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3580
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3460
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Челси3451
9 Вест Хэм Юнайтед3549
10 Борнмут3548
11 Вулверхэмптон3546
12 Брайтон энд Хоув Альбион3444
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3526
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close