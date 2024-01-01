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Ротерхэм Юнайтед - Кардифф Сити 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Кардифф Сити, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Шотландия Стив Эванс
Шотландия Стив Эванс
Шотландия Стив Эванс
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Кардифф Сити2 : 0Ротерхэм Юнайтед
27.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Кардифф Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Кардифф Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Кардифф Сити1 : 1Ротерхэм Юнайтед
09.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Кардифф Сити
18.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Кардифф Сити5 : 0Ротерхэм Юнайтед
24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2Кардифф Сити
23.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Кардифф Сити2 : 2Ротерхэм Юнайтед
19.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Кардифф Сити
03.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 3Кардифф Сити
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 0Ротерхэм Юнайтед
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 0
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Ротерхэм Юнайтед
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 4
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити2 : 1
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 1Кардифф Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 0 : 1Кардифф Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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