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Суонси Сити - Миллуолл 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Суонси Сити
Миллуолл

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Миллуолл, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турМиллуолл0 : 3Суонси Сити
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМиллуолл2 : 1Суонси Сити
16.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСуонси Сити2 : 2Миллуолл
05.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМиллуолл0 : 1Суонси Сити
15.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСуонси Сити0 : 0Миллуолл
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМиллуолл0 : 3Суонси Сити
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСуонси Сити2 : 1Миллуолл
30.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турМиллуолл1 : 1Суонси Сити
23.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСуонси Сити0 : 1Миллуолл
09.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турСуонси Сити1 : 0Миллуолл
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур2 : 2Суонси Сити
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 4Суонси Сити
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСуонси Сити1 : 0
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСуонси Сити3 : 0
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й тур2 : 0Суонси Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМиллуолл1 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 1Миллуолл
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМиллуолл3 : 1
09.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМиллуолл1 : 0
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й тур1 : 0Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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