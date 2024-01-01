00:46 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 мая
Суббота 04 мая
Свернуть список

Ковентри Сити - Куинз Парк Рейнджерс 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Ковентри Сити
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Ковентри Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Ковентри Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ковентри Сити1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Ковентри Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Ковентри Сити
18.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ковентри Сити3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
30.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ковентри Сити1 : 2
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 0Ковентри Сити
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ковентри Сити2 : 3
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Ковентри Сити3 : 3 2 : 4
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 0Ковентри Сити
26.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 0
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close