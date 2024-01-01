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Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Вест Бромвич Альбион
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Престон Норт Энд0 : 4Вест Бромвич Альбион
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
05.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Престон Норт Энд
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Престон Норт Энд1 : 1Вест Бромвич Альбион
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
02.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд0 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Престон Норт Энд
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Престон Норт Энд2 : 3Вест Бромвич Альбион
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 3 : 0Вест Бромвич Альбион
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
29.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд0 : 3
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
16.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Престон Норт Энд4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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