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Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Сандерленд
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Майкл Бил
Англия Майкл Бил
История личных встреч
29.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 3Сандерленд
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Уэнсдей2 : 0Сандерленд
16.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 3Шеффилд Уэнсдей
16.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Сандерленд
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 0Сандерленд
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сандерленд0 : 1
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Сандерленд
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 0 : 0Сандерленд
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сандерленд0 : 0
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 0
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 3Шеффилд Уэнсдей
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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