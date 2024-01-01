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Лестер Сити - Блэкберн Роверс 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Лестер Сити
Блэкберн Роверс

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
01.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс1 : 4Лестер Сити
28.02.2023 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 2Блэкберн Роверс
29.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 3Лестер Сити
23.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лестер Сити5 : 0
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лестер Сити2 : 1
12.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Лестер Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 0Лестер Сити
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Блэкберн Роверс1 : 3
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 5 : 0Блэкберн Роверс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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