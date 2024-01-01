Сток Сити - Бристоль Сити 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Бристоль Сити, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|24.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 0
|02.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 2
|20.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 2
|15.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|14.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 2
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 0
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|5 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|45
|97
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|45
|93
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|45
|90
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|45
|84
| 5
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|45
|73
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|45
|72
|7
|Халл Сити
|45
|70
|8
|Мидлсбро
|45
|66
|9
|Ковентри Сити
|45
|64
|10
|Престон Норт Энд
|45
|63
|11
|Бристоль Сити
|45
|62
|12
|Кардифф Сити
|45
|62
|13
|Суонси Сити
|45
|57
|14
|Уотфорд
|45
|56
|15
|Сандерленд
|45
|56
|16
|Миллуолл
|45
|56
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|45
|53
|18
|Сток Сити
|45
|53
|19
|Блэкберн Роверс
|45
|50
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|45
|50
|21
|Плимут Аргайл
|45
|48
| 22
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|45
|47
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|45
|45
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|45
|24