00:47 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 мая
Суббота 04 мая
Свернуть список

Сток Сити - Бристоль Сити 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Сток Сити
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Бристоль Сити, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бристоль Сити2 : 3Сток Сити
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сток Сити1 : 2Бристоль Сити
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бристоль Сити1 : 2Сток Сити
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити0 : 1Бристоль Сити
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити1 : 0Сток Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити0 : 2Сток Сити
20.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Сток Сити0 : 2Бристоль Сити
15.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити1 : 1Сток Сити
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Сток Сити1 : 2Бристоль Сити
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити0 : 2Бристоль Сити
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 1Сток Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сток Сити3 : 0
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Сток Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 3 : 0Сток Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сток Сити2 : 2
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити2 : 0
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 1Бристоль Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бристоль Сити1 : 1
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бристоль Сити5 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close