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Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Ипсвич Таун
21.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0Ипсвич Таун
01.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ипсвич Таун0 : 1Хаддерсфилд Таун
27.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 1Ипсвич Таун
17.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ипсвич Таун0 : 0Хаддерсфилд Таун
06.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1Ипсвич Таун
25.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ипсвич Таун2 : 2Хаддерсфилд Таун
30.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 3 : 3Ипсвич Таун
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун1 : 1
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ипсвич Таун0 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 4 : 1Хаддерсфилд Таун
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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