Плимут Аргайл - Халл Сити 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Халл Сити, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|10.04.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 41-й тур
|0 : 3
|03.10.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 4-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 0
|12.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 3
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 0
|10.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|45
|97
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|45
|93
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|45
|90
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|45
|84
| 5
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|45
|73
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|45
|72
|7
|Халл Сити
|45
|70
|8
|Мидлсбро
|45
|66
|9
|Ковентри Сити
|45
|64
|10
|Престон Норт Энд
|45
|63
|11
|Бристоль Сити
|45
|62
|12
|Кардифф Сити
|45
|62
|13
|Суонси Сити
|45
|57
|14
|Уотфорд
|45
|56
|15
|Сандерленд
|45
|56
|16
|Миллуолл
|45
|56
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|45
|53
|18
|Сток Сити
|45
|53
|19
|Блэкберн Роверс
|45
|50
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|45
|50
|21
|Плимут Аргайл
|45
|48
| 22
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|45
|47
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|45
|45
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|45
|24