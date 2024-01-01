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Плимут Аргайл - Халл Сити 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
04 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур
Плимут Аргайл
Халл Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Халл Сити, которое состоится 04 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 46-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Халл Сити1 : 1Плимут Аргайл
10.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 41-й тур Плимут Аргайл0 : 3Халл Сити
03.10.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 4-й тур Халл Сити1 : 0Плимут Аргайл
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
12.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Плимут Аргайл1 : 0
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Плимут Аргайл1 : 1
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 1Плимут Аргайл
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити3 : 3
24.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 3Халл Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 0Халл Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Халл Сити3 : 0
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Халл Сити2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4597
2
Повышение
Ипсвич Таун4593
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4590
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4584
5
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4573
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4572
7 Халл Сити4570
8 Мидлсбро4566
9 Ковентри Сити4564
10 Престон Норт Энд4563
11 Бристоль Сити4562
12 Кардифф Сити4562
13 Суонси Сити4557
14 Уотфорд4556
15 Сандерленд4556
16 Миллуолл4556
17 Куинз Парк Рейнджерс4553
18 Сток Сити4553
19 Блэкберн Роверс4550
20 Шеффилд Уэнсдей4550
21 Плимут Аргайл4548
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4547
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4545
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4524

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