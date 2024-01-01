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Мальорка - Атлетико М 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
04 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Мальорка
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетико М
Мадрид
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
11ИспаниязщХауме Коста
18ИспанияпзАнтонио Санчес
5ИспанияпзОмар Маскарель
12ПортугалияпзСаму Кошта
14ИспанияпзДани Родригес
7КосовонпВедат Мурики
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
24ИспанияпзПабло Барриос
17ИспаниянпРодриго Рикельме
10АргентинанпАнхель Корреа
12БразилиянпСамуэл Лино
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
25.11.2023Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Мальорка
26.04.2023Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1Мальорка
09.11.2022Испания - Примера14-й турМальорка1 : 0Атлетико М
09.04.2022Испания - Примера31-й турМальорка1 : 0Атлетико М
04.12.2021Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 2Мальорка
03.07.2020Испания - Примера34-й турАтлетико М3 : 0Мальорка
25.09.2019Испания - Примера6-й турМальорка0 : 2Атлетико М
26.05.2013Испания - Примера37-й турАтлетико М0 : 0Мальорка
07.01.2013Испания - Примера18-й турМальорка1 : 1Атлетико М
18.03.2012Испания - Примера28-й турМальорка2 : 1Атлетико М
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Мальорка
22.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Мальорка
13.04.2024Испания - Примера31-й турМальорка0 : 1
06.04.2024Кубок ИспанииФинал1 : 1 4 : 2Мальорка
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 0Мальорка
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1
21.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 0Атлетико М
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч4 : 2Атлетико М
13.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчАтлетико М2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Мальорка» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Барселона3373
3
Лига чемпионов
Жирона3371
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3358
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3343
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3326
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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