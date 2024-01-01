Мальорка - Атлетико М 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
04 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|11
|зщ
|Хауме Коста
|18
|пз
|Антонио Санчес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|24
|пз
|Пабло Барриос
|17
|нп
|Родриго Рикельме
|10
|нп
|Анхель Корреа
|12
|нп
|Самуэл Лино
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Диего Симеоне
История личных встреч
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|26.05.2013
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|07.01.2013
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|18.03.2012
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Мальорка» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|73
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|33
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|33
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14