Жирона - Барселона 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Барселона, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|10.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|23.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 2
|24.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|6 : 1
|23.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 3
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура Примеры: «Жирона» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|73
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|33
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|33
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14