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Жирона - Барселона 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Жирона
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Барселона, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Барселона
Барселона
13АргентинаврПауло Гассанига
25ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
20БразилиязщЯн Коуту
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
33ИспаниязщПау Кубарси
2ПортугалиязщЖоау Канселу
15ДаниязщАндреас Кристенсен
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
11Бразилиянп Рафинья
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
10.12.2023Испания - Примера16-й турБарселона2 : 4Жирона
10.04.2023Испания - Примера28-й турБарселона0 : 0Жирона
28.01.2023Испания - Примера19-й турЖирона0 : 1Барселона
24.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
16.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
27.01.2019Испания - Примера21-й турЖирона0 : 2Барселона
23.09.2018Испания - Примера5-й турБарселона2 : 2Жирона
24.02.2018Испания - Примера25-й турБарселона6 : 1Жирона
23.09.2017Испания - Примера6-й турЖирона0 : 3Барселона
27.04.2024Испания - Примера33-й тур0 : 2Жирона
20.04.2024Испания - Примера32-й турЖирона4 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й тур3 : 1Жирона
31.03.2024Испания - Примера30-й турЖирона3 : 2
16.03.2024Испания - Примера29-й тур1 : 0Жирона
29.04.2024Испания - Примера33-й турБарселона4 : 2
21.04.2024Испания - Примера32-й тур3 : 2Барселона
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБарселона1 : 4
13.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 1Барселона
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 3Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура Примеры: «Жирона» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Барселона3373
3
Лига чемпионов
Жирона3371
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3358
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3343
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3326
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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