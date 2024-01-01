Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
04 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Лас-Пальмас, которое состоится 04 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Альберто Молейро
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|2
|нп
|Марвин Парк
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|24.02.2017
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2016
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|19.03.2016
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|04.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.11.2015
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|73
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|33
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|33
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14