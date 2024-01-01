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Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
04 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Лас-Пальмас, которое состоится 04 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ИспаниязщАльваро Одриосола
24ИспаниязщРобен Ле Норман
20ИспаниязщХон Пачеко
25ИспаниязщХавьер Галан
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
8ИспанияпзМикель Мерино
12РоссияпзАрсен Захарян
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
10ИспанияпзАльберто Молейро
5ИспанияпзХавьер Муньос
8АргентинапзМаксимо Перроне
20ИспанияпзКирьян Родригес
9ИспаниянпСандро Рамирес
2ИспаниянпМарвин Парк
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
25.08.2023Испания - Примера3-й турЛас-Пальмас0 : 0Реал Сосьедад
14.04.2018Испания - Примера32-й турЛас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
26.11.2017Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад2 : 2Лас-Пальмас
24.02.2017Испания - Примера24-й турЛас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
21.09.2016Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад4 : 1Лас-Пальмас
19.03.2016Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад0 : 1Лас-Пальмас
16.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 1Лас-Пальмас
04.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчЛас-Пальмас2 : 1Реал Сосьедад
06.11.2015Испания - Примера11-й турЛас-Пальмас2 : 0Реал Сосьедад
26.04.2024Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1
21.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 1Реал Сосьедад
14.04.2024Испания - Примера31-й турРеал Сосьедад2 : 2
31.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 1Реал Сосьедад
15.03.2024Испания - Примера29-й турРеал Сосьедад2 : 0
27.04.2024Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас0 : 2
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Лас-Пальмас
14.04.2024Испания - Примера31-й турЛас-Пальмас0 : 2
30.03.2024Испания - Примера30-й тур1 : 0Лас-Пальмас
17.03.2024Испания - Примера29-й турЛас-Пальмас0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Барселона3373
3
Лига чемпионов
Жирона3371
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3358
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3343
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3326
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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