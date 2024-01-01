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Реал Мадрид - Кадис 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Реал Мадрид
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Кадис, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Кадис
Кадис
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
6ИспаниязщНачо Фернандес
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
19ИспанияпзДаниель Себальос
10ХорватияпзЛука Модрич
21ИспанияпзБраим Диас
24ТурцияпзАрда Гюлер
14Испаниянп Хоселу
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
5ИспаниязщВиктор Чуст
27ИспанияпзРоберт Наварро
4ИспанияпзРубен Алькарас
8ИспанияпзАлехандро Фернандес
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
9Испаниянп Хуанми
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
26.11.2023Испания - Примера14-й турКадис0 : 3Реал Мадрид
15.04.2023Испания - Примера29-й турКадис0 : 2Реал Мадрид
10.11.2022Испания - Примера14-й турРеал Мадрид2 : 1Кадис
15.05.2022Испания - Примера37-й турКадис1 : 1Реал Мадрид
19.12.2021Испания - Примера18-й турРеал Мадрид0 : 0Кадис
21.04.2021Испания - Примера31-й турКадис0 : 3Реал Мадрид
17.10.2020Испания - Примера6-й турРеал Мадрид0 : 1Кадис
03.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчКадис1 : 3Реал Мадрид
30.04.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матч2 : 2Реал Мадрид
26.04.2024Испания - Примера33-й тур0 : 1Реал Мадрид
21.04.2024Испания - Примера32-й турРеал Мадрид3 : 2
17.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
13.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 1Реал Мадрид
28.04.2024Испания - Примера33-й турКадис1 : 1
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Кадис
13.04.2024Испания - Примера31-й турКадис0 : 1
29.03.2024Испания - Примера30-й турКадис1 : 0
15.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Кадис
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Реал» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Барселона3373
3
Лига чемпионов
Жирона3371
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3358
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3343
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3326
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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