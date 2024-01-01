Реал Мадрид - Кадис 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Кадис, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Кадис
Кадис
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|19
|пз
|Даниель Себальос
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|пз
|Браим Диас
|24
|пз
|Арда Гюлер
|14
|нп
|Хоселу
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|27
|пз
|Роберт Наварро
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|9
|нп
|Хуанми
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 3
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|03.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 3
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Реал» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|73
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|33
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|33
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14