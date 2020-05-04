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Монако - Клермон 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
04 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Монако
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Клермон, которое состоится 04 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Клермон
Клермон-Ферран
1ПольшаврРадослав Маецки
2Бразилиязщ Вандерсон
3ЧилизщГильермо Марипан
22ГаназщМохаммед Салису
21ФранцияпзМагнес Аклиуше
19ФранцияпзЮссуф Фофана
4МалипзМохамед Камара
27СенегалнпКрепен Дьятта
18ЯпониянпТакуми Минамино
29СШАнпФоларин Балогун
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
99СенегалврМори Дио
17ФранциязщАнди Пельмар
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
3БразилиязщНето Боржес
2АлжирзщМехди Зеффан
6МалипзХабиб Кейта
25ФранцияпзЖоан Гастьен
7ФранцияпзЙоанн Маньен
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
26ФранцияпзАлан Виржиньюс
95ФранциянпГрежон Кьэ
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
13.08.2023Франция - Лига 11-й турКлермон2 : 4Монако
05.02.2023Франция - Лига 122-й турКлермон0 : 2Монако
16.10.2022Франция - Лига 111-й турМонако1 : 1Клермон
16.01.2022Франция - Лига 121-й турМонако4 : 0Клермон
26.09.2021Франция - Лига 18-й турКлермон1 : 3Монако
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур3 : 2Монако
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМонако1 : 0
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 2Монако
07.04.2024Франция - Лига 128-й турМонако1 : 0
30.03.2024Франция - Лига 127-й тур2 : 5Монако
28.04.2024Франция - Лига 131-й турКлермон4 : 1
20.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 0Клермон
14.04.2024Франция - Лига 129-й турКлермон1 : 1
06.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 1Клермон
31.03.2024Франция - Лига 127-й турКлермон0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3158
3
Лига чемпионов
Брест3156
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3155
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3146
7 Марсель3144
8 Лион3144
9 Ренн3142
10 Монпелье3240
11 Тулуза3240
12 Реймс3140
13 Страсбург3136
14 Нант3132
15 Гавр3129
16 Метц3129
17
Зона вылета
Лорьян3126
18
Зона вылета
Клермон3125

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