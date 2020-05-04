Монако - Клермон 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
04 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Клермон, которое состоится 04 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Клермон
Клермон-Ферран
|1
|вр
|Радослав Маецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|21
|пз
|Магнес Аклиуше
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Мохамед Камара
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|18
|нп
|Такуми Минамино
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|99
|вр
|Мори Дио
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|3
|зщ
|Нето Боржес
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|95
|нп
|Грежон Кьэ
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|31
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|31
|56
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|31
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|31
|46
|7
|Марсель
|31
|44
|8
|Лион
|31
|44
|9
|Ренн
|31
|42
|10
|Монпелье
|32
|40
|11
|Тулуза
|32
|40
|12
|Реймс
|31
|40
|13
|Страсбург
|31
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Гавр
|31
|29
|16
|Метц
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|31
|25