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Метц - Ренн 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
04 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Метц
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ренн, которое состоится 04 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ренн
Ренн
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
38СенегалзщСадибу Сане
3ФранциязщМатьё Юдоль
22АлжирзщКевин Ван Ден Керкхоф
27ГаитипзДенли Жан Жак
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
25ФранцияпзАртюр Атта
10ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7СенегалнпПапа Диалло
30ФранцияврСтив Манданда
17ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщВарме Омари
4КамерунзщКристофер Ву
16ФранцияпзЖануэль Белосьян
11ФранцияпзЛюдовик Блас
8ФранцияпзБатист Сантамария
6НидерландыпзАзор Матусива
33ФранцияпзДезире Дуэ
7ФранциянпМартен Терье
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
РумынияЛасло Болони
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
13.08.2023Франция - Лига 11-й турРенн5 : 1Метц
20.03.2022Франция - Лига 129-й турРенн6 : 1Метц
17.10.2021Франция - Лига 110-й турМетц0 : 3Ренн
20.03.2021Франция - Лига 130-й турМетц1 : 3Ренн
23.12.2020Франция - Лига 117-й турРенн1 : 0Метц
04.12.2019Франция - Лига 116-й турМетц0 : 1Ренн
14.04.2018Франция - Лига 133-й турРенн1 : 2Метц
09.12.2017Франция - Лига 117-й турМетц1 : 1Ренн
04.03.2017Франция - Лига 128-й турМетц1 : 1Ренн
30.10.2016Франция - Лига 111-й турРенн1 : 0Метц
28.04.2024Франция - Лига 131-й турМетц1 : 2
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 1Метц
12.04.2024Франция - Лига 129-й турМетц2 : 1
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур4 : 3Метц
30.03.2024Франция - Лига 127-й турМетц2 : 5
28.04.2024Франция - Лига 131-й турРенн4 : 5
20.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 3Ренн
13.04.2024Франция - Лига 129-й турРенн1 : 2
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 0Ренн
03.04.2024Кубок Франции1/2 финала1 : 0Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3158
3
Лига чемпионов
Брест3156
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3155
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3146
7 Марсель3144
8 Лион3144
9 Ренн3142
10 Монпелье3240
11 Тулуза3240
12 Реймс3140
13 Страсбург3136
14 Нант3132
15 Гавр3129
16 Метц3129
17
Зона вылета
Лорьян3126
18
Зона вылета
Клермон3125

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