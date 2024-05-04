Метц - Ренн 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
04 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ренн, которое состоится 04 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ренн
Ренн
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|38
|зщ
|Садибу Сане
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|25
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Папа Диалло
|30
|вр
|Стив Манданда
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Варме Омари
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|11
|пз
|Людовик Блас
|8
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Азор Матусива
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Мартен Терье
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|6 : 1
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 3
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 3
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|14.04.2018
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|04.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2016
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|31
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|31
|56
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|31
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|31
|46
|7
|Марсель
|31
|44
|8
|Лион
|31
|44
|9
|Ренн
|31
|42
|10
|Монпелье
|32
|40
|11
|Тулуза
|32
|40
|12
|Реймс
|31
|40
|13
|Страсбург
|31
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Гавр
|31
|29
|16
|Метц
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|31
|25