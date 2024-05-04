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Брест - Нант 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
04 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Брест
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 04 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
8ФранцияпзУго Маньетти
45ФранцияпзМахди Камара
28ФранцияпзЖонас Мартен
10ФранциянпРомен дель Кастильо
9БениннпСтив Мунье
7УругвайнпМартин Сатриано
1ФранцияврАльбан Лафон
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
17ФранцияпзМусса Сиссоко
25ФранцияпзФлоран Молле
12ФранциянпАбдуль Кадер Бамба
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
17.12.2023Франция - Лига 116-й турНант0 : 2Брест
03.05.2023Франция - Лига 133-й турБрест2 : 0Нант
16.10.2022Франция - Лига 111-й турНант4 : 1Брест
10.04.2022Франция - Лига 131-й турБрест1 : 1Нант
28.01.2022Кубок Франции1/8 финалаНант2 : 0Брест
22.09.2021Франция - Лига 17-й турНант3 : 1Брест
02.05.2021Франция - Лига 135-й турБрест1 : 4Нант
18.10.2020Франция - Лига 17-й турНант3 : 1Брест
23.11.2019Франция - Лига 114-й турБрест1 : 1Нант
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур4 : 5Брест
21.04.2024Франция - Лига 130-й турБрест0 : 2
14.04.2024Франция - Лига 129-й тур4 : 3Брест
07.04.2024Франция - Лига 128-й турБрест4 : 3
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур0 : 1Брест
26.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 1Нант
20.04.2024Франция - Лига 130-й турНант0 : 3
14.04.2024Франция - Лига 129-й тур0 : 1Нант
07.04.2024Франция - Лига 128-й турНант1 : 3
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур1 : 2Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3158
3
Лига чемпионов
Брест3156
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3155
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3146
7 Марсель3144
8 Лион3144
9 Ренн3142
10 Монпелье3240
11 Тулуза3240
12 Реймс3140
13 Страсбург3136
14 Нант3132
15 Гавр3129
16 Метц3129
17
Зона вылета
Лорьян3126
18
Зона вылета
Клермон3125

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