Брест - Нант 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
04 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 04 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|45
|пз
|Махди Камара
|28
|пз
|Жонас Мартен
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|25
|пз
|Флоран Молле
|12
|нп
|Абдуль Кадер Бамба
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 4
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|31
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|31
|56
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|31
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|31
|46
|7
|Марсель
|31
|44
|8
|Лион
|31
|44
|9
|Ренн
|31
|42
|10
|Монпелье
|32
|40
|11
|Тулуза
|32
|40
|12
|Реймс
|31
|40
|13
|Страсбург
|31
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Гавр
|31
|29
|16
|Метц
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|31
|25