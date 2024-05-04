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Монца - Лацио 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
04 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Монца
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лацио, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Лацио
Рим
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
32 Италия пз Маттео Пессина
8 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
21 Аргентина пз Валентин Карбони
28 Италия пз Андреа Кольпани
20 Италия нп Алессио Дзербин
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
35 Греция вр Христос Мандас
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
15 Италия зщ Николо Казале
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Япония пз Даити Камада
10 Испания пз Луис Альберто
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
19 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лацио1 : 1Монца
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Монца0 : 2Лацио
10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Лацио1 : 0Монца
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Монца
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 2
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 0Монца
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Монца2 : 4
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 0Монца
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Лацио1 : 0
23.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Лацио2 : 1
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 1Лацио
12.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Лацио4 : 1
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3463
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3455
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3446
11 Монца3444
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

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