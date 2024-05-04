Монца - Лацио 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
04 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Лацио, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Лацио
Рим
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|32
|пз
|Маттео Пессина
|8
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|21
|пз
|Валентин Карбони
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|20
|нп
|Алессио Дзербин
|11
|нп
|Милан Джурич
|35
|вр
|Христос Мандас
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|15
|зщ
|Николо Казале
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Даити Камада
|10
|пз
|Луис Альберто
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Игор Тудор
История личных встреч
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 2
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|34
|63
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|34
|55
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|34
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15