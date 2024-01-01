Сассуоло - Интер М 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
04 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Интер М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Интер М
Милан
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|6
|пз
|Урош Рачич
|24
|пз
|Даниэль Болока
|23
|пз
|Кристиан Вольпато
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 4
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|34
|63
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|34
|55
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|34
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15