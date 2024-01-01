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Сассуоло - Интер М 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
04 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Сассуоло
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Интер М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Интер М
Милан
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
43 Шотландия зщ Джош Дойг
6 Сербия пз Урош Рачич
24 Италия пз Даниэль Болока
23 Италия пз Кристиан Вольпато
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
21 Албания пз Кристьян Аслани
16 Италия пз Давиде Фраттези
8 Австрия нп Марко Арнаутович
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Интер М1 : 2Сассуоло
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Интер М4 : 2Сассуоло
08.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Сассуоло1 : 2Интер М
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Интер М0 : 2Сассуоло
02.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло1 : 2Интер М
07.04.2021 Италия - Серия А 28-й тур Интер М2 : 1Сассуоло
28.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 3Интер М
24.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Интер М3 : 3Сассуоло
20.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Сассуоло3 : 4Интер М
19.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Интер М0 : 0Сассуоло
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 5 : 1Сассуоло
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Сассуоло0 : 3
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло3 : 3
05.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 2Сассуоло
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Сассуоло1 : 1
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Интер М2 : 0
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 2Интер М
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 2
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 2Интер М
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Интер М2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3463
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3455
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3446
11 Монца3444
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

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