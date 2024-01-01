Вольфсбург - Дармштадт 98 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Дармштадт 98, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|40
|пз
|Кевин Паредес
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|4
|зщ
|Кристоф Циммерман
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|5
|зщ
|Матей Маглица
|19
|зщ
|Эмир Карич
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|23
|пз
|Клаус Гясула
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|27
|нп
|Тим Скарке
|29
|нп
|Оскар Вильхельмссон
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.03.2016
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|24.10.2015
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Хайденхайм
|31
|37
|11
|Вердер
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|31
|32
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|31
|17