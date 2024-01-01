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Вольфсбург - Дармштадт 98 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Вольфсбург
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Дармштадт 98, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
1БельгияврКоэн Кастельс
2ГерманиязщКилиан Фишер
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
21ДаниязщЙоаким Мехле
20ГерманиязщРидле Баку
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
40СШАпзКевин Паредес
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
1ГерманияврМарсель Шуэн
4ГерманиязщКристоф Циммерман
14АвстриязщКристоф Кларер
5ХорватиязщМатей Маглица
19АвстриязщЭмир Карич
11ГерманияпзТобиас Кемпе
23АлбанияпзКлаус Гясула
15ГерманияпзФабиан Нюрнбергер
17ГерманияпзЮлиан Юстван
27ГерманиянпТим Скарке
29ШвециянпОскар Вильхельмссон
Главные тренеры
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турДармштадт 980 : 1Вольфсбург
18.03.2017Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 0Дармштадт 98
22.10.2016Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 983 : 1Вольфсбург
19.03.2016Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург1 : 1Дармштадт 98
24.10.2015Германия - Бундеслига10-й турДармштадт 980 : 1Вольфсбург
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур1 : 2Вольфсбург
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург1 : 0
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур3 : 0Вольфсбург
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург1 : 3
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 2Вольфсбург
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турДармштадт 980 : 1
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур0 : 2Дармштадт 98
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й турДармштадт 980 : 1
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур4 : 0Дармштадт 98
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур2 : 2Дармштадт 98
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Хайденхайм3137
11 Вердер3137
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3132
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3123
18
Зона вылета
Дармштадт 983117

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