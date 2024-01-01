Вердер - Боруссия М 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|7
|нп
|Марвин Дукш
|33
|вр
|Мориц Николас
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|18
|зщ
|Штефан Лайнер
|3
|зщ
|Коу Итакура
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|15.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|17.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 4
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|02.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Хайденхайм
|31
|37
|11
|Вердер
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|31
|32
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|31
|17