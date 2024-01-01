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Вердер - Боруссия М 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Вердер
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия М, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
29ГерманиянпНик Вольтемаде
7ГерманиянпМарвин Дукш
33ГерманияврМориц Николас
5ГерманиязщМарвин Фридрих
30ШвейцариязщНико Эльведи
2ИталиязщФабио Кьяродия
18АвстриязщШтефан Лайнер
3ЯпониязщКоу Итакура
29СШАзщДжозеф Скалли
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранциянпФранк Онора
14ФранциянпАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
15.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБоруссия М2 : 2Вердер
17.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М2 : 2Вердер
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турВердер5 : 1Боруссия М
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турВердер2 : 4Боруссия М
19.01.2021Германия - Бундеслига17-й турБоруссия М1 : 0Вердер
26.05.2020Германия - Бундеслига28-й турВердер0 : 0Боруссия М
10.11.2019Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М3 : 1Вердер
07.04.2019Германия - Бундеслига28-й турБоруссия М1 : 1Вердер
10.11.2018Германия - Бундеслига11-й турВердер1 : 3Боруссия М
02.03.2018Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М2 : 2Вердер
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 3Вердер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВердер2 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур5 : 0Вердер
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 1Вердер
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турВердер0 : 2
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М0 : 0
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур4 : 3Боруссия М
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М1 : 2
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 3Боруссия М
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Хайденхайм3137
11 Вердер3137
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3132
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3123
18
Зона вылета
Дармштадт 983117

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