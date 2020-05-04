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Кёльн - Фрайбург 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Кёльн
Фрайбург

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Фрайбург, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
6ГерманияпзЭрик Мартель
8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
29ГерманиянпЯн Тильман
11АвстриянпФлориан Кайнц
40ГерманиянпФарид Алиду
21ГерманиянпШтеффен Тиггес
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
14ГерманияпзЯнник Кайтель
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
42ЯпониянпРицу Доан
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
9ГерманиянпЛукас Хёлер
32ИталиянпВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турФрайбург2 : 0Кёльн
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турКёльн0 : 1Фрайбург
06.11.2022Германия - Бундеслига13-й турФрайбург2 : 0Кёльн
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турКёльн1 : 0Фрайбург
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 1Кёльн
09.05.2021Германия - Бундеслига32-й турКёльн1 : 4Фрайбург
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турФрайбург5 : 0Кёльн
02.02.2020Германия - Бундеслига20-й турКёльн4 : 0Фрайбург
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турФрайбург1 : 2Кёльн
28.04.2018Германия - Бундеслига32-й турФрайбург3 : 2Кёльн
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур1 : 1Кёльн
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турКёльн0 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур2 : 0Кёльн
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турКёльн2 : 1
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур1 : 1Кёльн
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турФрайбург1 : 2
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур0 : 1Фрайбург
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 3Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Хайденхайм3137
11 Вердер3137
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3132
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3123
18
Зона вылета
Дармштадт 983117

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