Кёльн - Фрайбург 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
04 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Фрайбург, которое состоится 04 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|6
|пз
|Эрик Мартель
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|29
|нп
|Ян Тильман
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|40
|нп
|Фарид Алиду
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|14
|пз
|Янник Кайтель
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|42
|нп
|Рицу Доан
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|02.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|4 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Хайденхайм
|31
|37
|11
|Вердер
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|31
|32
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|31
|17