Боруссия Д - Аугсбург 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Грегор Кобель
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|6
|пз
|Салих Озджан
|11
|пз
|Марко Ройс
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|18
|нп
|Юссуфа Мукоко
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|18
|пз
|Тим Брайтаупт
|10
|пз
|Арне Майер
|27
|пз
|Арне Энгелс
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Энрико Масен
История личных встреч
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 3
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 5
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|01.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Хайденхайм
|31
|37
|11
|Вердер
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|31
|32
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|31
|17