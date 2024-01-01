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Боруссия Д - Аугсбург 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Боруссия Д
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Аугсбург
Аугсбург
1ШвейцарияврГрегор Кобель
17ГерманиязщМариус Вольф
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
8ГерманияпзФеликс Нмеча
6ТурцияпзСалих Озджан
11ГерманияпзМарко Ройс
21НидерландынпДониэлл Мален
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
18ГерманиянпЮссуфа Мукоко
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
18ГерманияпзТим Брайтаупт
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турАугсбург0 : 3Боруссия Д
22.01.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д4 : 3Аугсбург
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турАугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турАугсбург3 : 5Боруссия Д
17.08.2019Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д5 : 1Аугсбург
01.03.2019Германия - Бундеслига24-й турАугсбург2 : 1Боруссия Д
01.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБоруссия Д1 : 0
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур4 : 1Боруссия Д
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д1 : 1
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБоруссия Д4 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур1 : 2Боруссия Д
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турАугсбург0 : 3
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур3 : 1Аугсбург
12.04.2024Германия - Бундеслига29-й турАугсбург2 : 0
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур3 : 1Аугсбург
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турАугсбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Хайденхайм3137
11 Вердер3137
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3132
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3123
18
Зона вылета
Дармштадт 983117

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