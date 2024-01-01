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Кайзерслаутерн - Магдебург 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
Кайзерслаутерн
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Магдебург, которое состоится 04 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
ГерманияДирк Шустер
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
02.12.2023Германия - Вторая Бундеслига15-й турМагдебург4 : 1Кайзерслаутерн
03.03.2023Германия - Вторая Бундеслига23-й турМагдебург2 : 0Кайзерслаутерн
28.08.2022Германия - Вторая Бундеслига6-й турКайзерслаутерн4 : 4Магдебург
27.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й тур1 : 3Кайзерслаутерн
20.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й турКайзерслаутерн1 : 1
12.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й тур2 : 1Кайзерслаутерн
06.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур2 : 1Кайзерслаутерн
02.04.2024Кубок Германии1/2 финала0 : 2Кайзерслаутерн
28.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й турМагдебург1 : 1
21.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й тур0 : 2Магдебург
14.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й турМагдебург2 : 2
06.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур0 : 0Магдебург
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турМагдебург0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3263
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3255
5 Карлсруэ3149
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Герта3145
9 Гройтер Фюрт3145
10 Эльверсберг3140
11 Магдебург3137
12 Шальке-043137
13 Нюрнберг3237
14 Айнтрахт Б3134
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3132
17
Зона вылета
Ганза Р3131
18
Зона вылета
Оснабрюк3125

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