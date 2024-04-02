Аль-Наср - Аль-Вахда 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
04 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Вахда, которое состоится 04 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Вахда
Мекка
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Георгиос Донис
История личных встреч
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|1 : 3
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|0 : 8
|25.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|0 : 0
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|29
|83
|2
|Аль-Наср
|29
|71
|3
|Аль-Ахли
|29
|55
|4
|Аль-Таавун
|30
|51
|5
|Аль-Иттихад
|29
|50
|6
|Аль-Фатех
|30
|41
|7
|Аль-Иттифак
|29
|41
|8
|Аль-Шабаб
|29
|38
|9
|Дамак
|30
|38
|10
|Аль-Фейха
|29
|38
|11
|Аль-Халидж
|29
|35
|12
|Аль-Вахда
|29
|32
|13
|Аль-Раед
|29
|31
|14
|Эр-Рияд
|30
|29
|15
|Аль-Охдуд
|30
|28
| 16
Зона вылета
|Аль-Таи
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Абха
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|30
|20