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Аль-Наср - Аль-Вахда 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
04 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 30-й тур
Аль-Наср
Аль-Вахда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Вахда, которое состоится 04 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Вахда
Мекка
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Греция Георгиос Донис
История личных встреч
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур Аль-Вахда1 : 3Аль-Наср
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур 0 : 1Аль-Наср
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала 2 : 1Аль-Наср
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 0 : 1Аль-Наср
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 0 : 8Аль-Наср
25.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Вахда0 : 2
20.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур 0 : 0Аль-Вахда
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала 2 : 1Аль-Вахда
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Аль-Вахда1 : 1
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 1 : 2Аль-Вахда
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2983
2 Аль-Наср2971
3 Аль-Ахли2955
4 Аль-Таавун3051
5 Аль-Иттихад2950
6 Аль-Фатех3041
7 Аль-Иттифак2941
8 Аль-Шабаб2938
9 Дамак3038
10 Аль-Фейха2938
11 Аль-Халидж2935
12 Аль-Вахда2932
13 Аль-Раед2931
14 Эр-Рияд3029
15 Аль-Охдуд3028
16
Зона вылета
Аль-Таи2926
17
Зона вылета
Абха2925
18
Зона вылета
Аль-Хазм3020

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