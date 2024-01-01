Риу Аве - Витория Гимарайнш 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Витория Гимарайнш, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|18
|вр
|Жонатан
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|20
|пз
|Коштинья
|5
|пз
|Матео Танлонго
|7
|пз
|Жоау Тейшейра
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|11
|пз
|Жота Силва
|22
|нп
|Адриан Буцке
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|23.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 3
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|27.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|08.09.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|09.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|06.04.2018
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|31
|81
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|31
|60
|6
|Морейренсе
|31
|46
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Фаренсе
|31
|34
|11
|Эшторил
|31
|33
|12
|Риу Аве
|31
|32
|13
|Жил Висенте
|31
|32
|14
|Боавишта
|31
|30
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22