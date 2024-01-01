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Риу Аве - Витория Гимарайнш 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Риу Аве
Витория Гимарайнш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Витория Гимарайнш, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
18Бразилиявр Жонатан
3ПортугалиязщМигел Раймунду Нобрега
4Бразилиязщ Patrick
33БразилиязщАдерлан Сантос
20Португалияпз Коштинья
5АргентинапзМатео Танлонго
7ПортугалияпзЖоау Тейшейра
77ПортугалиянпФабиу Роналду
14Португалиянп Жока
81ГананпАбдул-Азиз Якубу
22ГананпЭммануэл Боатенг
14ПортугалияврБруну Варела
4ПортугалиязщТомаш Рибейру
24ХорватиязщТони Боревкович
6ПортугалиязщМануэл Силва
2Португалияпз Мага
10ПортугалияпзТьягу Силва
8ПортугалияпзТомас Гендель
77ПортугалияпзНуну Сантуш
72ПортугалияпзАфонсу Фрейташ
11ПортугалияпзЖота Силва
22ИспаниянпАдриан Буцке
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
23.12.2023Португалия - Примейра15-й турВитория Гимарайнш1 : 0Риу Аве
14.05.2023Португалия - Примейра32-й турРиу Аве0 : 1Витория Гимарайнш
07.01.2023Португалия - Примейра15-й турВитория Гимарайнш0 : 0Риу Аве
13.02.2021Португалия - Примейра19-й турВитория Гимарайнш1 : 3Риу Аве
27.09.2020Португалия - Примейра2-й турРиу Аве0 : 0Витория Гимарайнш
27.01.2020Португалия - Примейра18-й турВитория Гимарайнш1 : 2Риу Аве
08.09.2019Португалия - Примейра1-й турРиу Аве1 : 1Витория Гимарайнш
14.04.2019Португалия - Примейра29-й турРиу Аве2 : 1Витория Гимарайнш
09.12.2018Португалия - Примейра12-й турВитория Гимарайнш3 : 2Риу Аве
06.04.2018Португалия - Примейра29-й турВитория Гимарайнш3 : 0Риу Аве
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур1 : 1Риу Аве
19.04.2024Португалия - Примейра30-й турРиу Аве1 : 1
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур2 : 2Риу Аве
06.04.2024Португалия - Примейра28-й турРиу Аве3 : 0
30.03.2024Португалия - Примейра27-й тур0 : 0Риу Аве
27.04.2024Португалия - Примейра31-й турВитория Гимарайнш1 : 0
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур3 : 0Витория Гимарайнш
17.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матч3 : 1Витория Гимарайнш
13.04.2024Португалия - Примейра29-й турВитория Гимарайнш1 : 1
07.04.2024Португалия - Примейра28-й тур1 : 2Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3181
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3160
6 Морейренсе3146
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Каза Пия3135
10 Фаренсе3134
11 Эшторил3133
12 Риу Аве3132
13 Жил Висенте3132
14 Боавишта3130
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3128
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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