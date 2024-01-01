Боавишта - Жил Висенте 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Жил Висенте, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Жил Висенте
Барселуш
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|59
|нп
|Мартим Мигель Карнейру Тавареш
|7
|нп
|Салвадор Агра
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|24
|пз
|Роман Гбане
|8
|нп
|Максим Домингес
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|77
|нп
|Мурило
Главные тренеры
|Жорже Симау
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|30.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.02.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|28.02.2015
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|31
|81
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|31
|60
|6
|Морейренсе
|31
|46
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Фаренсе
|31
|34
|11
|Эшторил
|31
|33
|12
|Риу Аве
|31
|32
|13
|Жил Висенте
|31
|32
|14
|Боавишта
|31
|30
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22