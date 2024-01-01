00:49 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 мая
Суббота 04 мая
Свернуть список

Боавишта - Жил Висенте 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Боавишта
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Жил Висенте, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Жил Висенте
Барселуш
99ПортугалияврЖоау Гонсалвиш
79ПортугалиязщПедру Мальейро
23ФранциязщВенсан Сассо
26УругвайзщРодриго Абаскаль
20ПортугалиязщФилипе Феррейра
24КолумбияпзСебастьян Перес
42КонгопзГайюс Макута
10ПортугалияпзМигел Рейзинью
8ПортугалиянпБруну Луренсу
59ПортугалиянпМартим Мигель Карнейру Тавареш
7ПортугалиянпСалвадор Агра
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
67ПортугалиязщАлександри Пинту
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
39АнголазщЖонатан Буату-Мананга
23ПортугалиязщЛеонарду Бута
10ЯпонияпзКанья Фудзимото
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
8ШвейцариянпМаксим Домингес
70ПортугалиянпФелиш Коррея
9ИраннпАли Алипур Гхара
77Бразилиянп Мурило
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Симау
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
30.12.2023Португалия - Примейра15-й турЖил Висенте1 : 0Боавишта
12.05.2023Португалия - Примейра32-й турЖил Висенте3 : 1Боавишта
08.01.2023Португалия - Примейра15-й турБоавишта1 : 0Жил Висенте
15.01.2022Португалия - Примейра18-й турБоавишта1 : 1Жил Висенте
09.08.2021Португалия - Примейра1-й турЖил Висенте3 : 0Боавишта
19.05.2021Португалия - Примейра34-й турЖил Висенте1 : 2Боавишта
06.02.2021Португалия - Примейра17-й турБоавишта1 : 2Жил Висенте
29.02.2020Португалия - Примейра23-й турБоавишта0 : 1Жил Висенте
22.09.2019Португалия - Примейра6-й турЖил Висенте0 : 0Боавишта
28.02.2015Португалия - Примейра23-й турЖил Висенте1 : 1Боавишта
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур1 : 0Боавишта
20.04.2024Португалия - Примейра30-й турБоавишта1 : 1
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур2 : 1Боавишта
05.04.2024Португалия - Примейра28-й тур2 : 0Боавишта
30.03.2024Португалия - Примейра27-й турБоавишта0 : 0
26.04.2024Португалия - Примейра31-й турЖил Висенте2 : 2
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур0 : 1Жил Висенте
12.04.2024Португалия - Примейра29-й турЖил Висенте0 : 4
06.04.2024Португалия - Примейра28-й тур3 : 0Жил Висенте
29.03.2024Португалия - Примейра27-й турЖил Висенте1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3181
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3160
6 Морейренсе3146
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Каза Пия3135
10 Фаренсе3134
11 Эшторил3133
12 Риу Аве3132
13 Жил Висенте3132
14 Боавишта3130
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3128
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close