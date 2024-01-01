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Спортинг - Портимоненсе 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
04 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Спортинг
Портимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Портимоненсе, которое состоится 04 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
12УругвайврФранко Израэль
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
4УругвайзщСебастьян Коатес
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
21МозамбикпзДжени Катамо
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
11ПортугалияпзНуну Сантуш
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
32ЯпонияврКосукэ Накамура
33БразилиязщIgor Marques
22ПортугалиязщФилипе Релвас
43Бразилиязщ Alemao
44БразилиязщPedro Henrique
14СенегалзщМустафа Сек
11Бразилияпз Карлинос
25Бразилияпз Нонока
8ЯпонияпзТаити Фукуи
85Гвинея-БисаунпMidana Cassama
9ПортугалиянпTamble Ulisses Folgado Monteiro
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
30.12.2023Португалия - Примейра15-й турПортимоненсе1 : 2Спортинг
04.03.2023Португалия - Примейра23-й турПортимоненсе0 : 1Спортинг
10.09.2022Португалия - Примейра6-й турСпортинг4 : 0Портимоненсе
07.05.2022Португалия - Примейра33-й турПортимоненсе2 : 3Спортинг
30.12.2021Португалия - Примейра16-й турСпортинг3 : 2Портимоненсе
20.02.2021Португалия - Примейра20-й турСпортинг2 : 0Портимоненсе
04.10.2020Португалия - Примейра3-й турПортимоненсе0 : 2Спортинг
09.02.2020Португалия - Примейра20-й турСпортинг2 : 1Портимоненсе
21.12.2019Португалия - Кубок лигиГруппа C. 3-й турПортимоненсе2 : 4Спортинг
25.08.2019Португалия - Примейра3-й турПортимоненсе1 : 3Спортинг
28.04.2024Португалия - Примейра31-й тур2 : 2Спортинг
21.04.2024Португалия - Примейра30-й турСпортинг3 : 0
16.04.2024Португалия - Примейра20-й тур0 : 1Спортинг
12.04.2024Португалия - Примейра29-й тур0 : 4Спортинг
06.04.2024Португалия - Примейра28-й турСпортинг2 : 1
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турПортимоненсе0 : 2
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур2 : 2Портимоненсе
14.04.2024Португалия - Примейра29-й турПортимоненсе2 : 2
07.04.2024Португалия - Примейра28-й тур2 : 3Портимоненсе
01.04.2024Португалия - Примейра27-й турПортимоненсе3 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3181
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3160
6 Морейренсе3146
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Каза Пия3135
10 Фаренсе3134
11 Эшторил3133
12 Риу Аве3132
13 Жил Висенте3132
14 Боавишта3130
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3128
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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