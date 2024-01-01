Спортинг - Портимоненсе 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
04 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Портимоненсе, которое состоится 04 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
|12
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|33
|зщ
|Igor Marques
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|11
|пз
|Карлинос
|25
|пз
|Нонока
|8
|пз
|Таити Фукуи
|85
|нп
|Midana Cassama
|9
|нп
|Tamble Ulisses Folgado Monteiro
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|30.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 0
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|30.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 2
|20.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|2 : 4
|25.08.2019
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|31
|81
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|31
|60
|6
|Морейренсе
|31
|46
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Фаренсе
|31
|34
|11
|Эшторил
|31
|33
|12
|Риу Аве
|31
|32
|13
|Жил Висенте
|31
|32
|14
|Боавишта
|31
|30
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22