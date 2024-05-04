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Шавиш - Порту 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
04 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Шавиш
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Порту, которое состоится 04 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Порту
Порту
1БразилияврHugo Nogueira
13ПортугалиязщВашку Фернандеш
40НигериязщДжуниор Пиус
3БразилиязщИгор Ногейра
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
33ПортугалиязщСандру Круш
14ПортугалияпзДариу Эсугу
28НигерияпзКелечи Нвакали
70ПортугалияпзЭлдер Морим
20ПортугалияпзРубен Рибейру
23ИспаниянпЭктор Эрнандес
99ПортугалияврДиогу Кошта
97Португалиязщ Зе Педру
31Бразилиязщ Отавио
55ПортугалиязщJoao Mendes
11Бразилиязщ Пепе
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
16ИспанияпзНико Гонсалес
22АргентинапзАлан Варела
10ПортугалиянпШику Консейсау
70ПортугалиянпГонсалу Боржеш
30Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
29.12.2023Португалия - Примейра15-й турПорту1 : 0Шавиш
04.03.2023Португалия - Примейра23-й турШавиш1 : 3Порту
08.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа A. 2-й турШавиш0 : 2Порту
10.09.2022Португалия - Примейра6-й турПорту3 : 0Шавиш
22.12.2019Португалия - Кубок лигиГруппа D. 3-й турШавиш2 : 4Порту
18.01.2019Португалия - Примейра18-й турШавиш1 : 4Порту
14.09.2018Португалия - Кубок лигиГруппа C. 1-й турПорту1 : 1Шавиш
11.08.2018Португалия - Примейра1-й турПорту5 : 0Шавиш
11.02.2018Португалия - Примейра22-й турШавиш0 : 4Порту
09.09.2017Португалия - Примейра5-й турПорту3 : 0Шавиш
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур3 : 1Шавиш
21.04.2024Португалия - Примейра30-й турШавиш2 : 2
15.04.2024Португалия - Примейра29-й тур0 : 1Шавиш
07.04.2024Португалия - Примейра28-й турШавиш2 : 3
29.03.2024Португалия - Примейра27-й тур1 : 0Шавиш
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турПорту2 : 2
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 2Порту
17.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчПорту3 : 1
13.04.2024Португалия - Примейра29-й турПорту2 : 2
07.04.2024Португалия - Примейра28-й турПорту1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3181
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3160
6 Морейренсе3146
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Каза Пия3135
10 Фаренсе3134
11 Эшторил3133
12 Риу Аве3132
13 Жил Висенте3132
14 Боавишта3130
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3128
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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