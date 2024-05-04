Шавиш - Порту 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
04 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Порту, которое состоится 04 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Порту
Порту
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|40
|зщ
|Джуниор Пиус
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|33
|зщ
|Сандру Круш
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|70
|пз
|Элдер Морим
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|99
|вр
|Диогу Кошта
|97
|зщ
|Зе Педру
|31
|зщ
|Отавио
|55
|зщ
|Joao Mendes
|11
|зщ
|Пепе
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|нп
|Шику Консейсау
|70
|нп
|Гонсалу Боржеш
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|29.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 3
|08.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 2-й тур
|0 : 2
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|22.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 4
|14.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|11.02.2018
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 4
|09.09.2017
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|31
|81
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|31
|60
|6
|Морейренсе
|31
|46
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Фаренсе
|31
|34
|11
|Эшторил
|31
|33
|12
|Риу Аве
|31
|32
|13
|Жил Висенте
|31
|32
|14
|Боавишта
|31
|30
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22