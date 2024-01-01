Слуцк - Славия-Мозырь 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Славия-Мозырь, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|05.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|09.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|30.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|23.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 1
|03.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 1
|22.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|6
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|7
|15
|4
|Динамо Мн
|7
|13
|5
|Динамо-Брест
|6
|12
|6
|Витебск
|7
|11
|7
|Ислочь
|7
|9
|8
|Гомель
|6
|8
|9
|Арсенал
|6
|8
|10
|Днепр М
|7
|6
|11
|БАТЭ
|7
|6
|12
|Сморгонь
|7
|6
|13
|Нафтан
|6
|5
|14
|Слуцк
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Минск
|7
|2
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|7
|-16