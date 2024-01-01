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Слуцк - Славия-Мозырь 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
04 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Слуцк
Славия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Славия-Мозырь, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0Слуцк
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Славия-Мозырь2 : 0Слуцк
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Славия-Мозырь1 : 1Слуцк
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Слуцк2 : 1Славия-Мозырь
23.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
03.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
22.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк3 : 1Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 2Слуцк
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 3
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Слуцк
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 1
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 1 : 0Слуцк
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Славия-Мозырь
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь616
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
3
Квалификация Лиги конференций
Неман715
4 Динамо Мн713
5 Динамо-Брест612
6 Витебск711
7 Ислочь79
8 Гомель68
9 Арсенал68
10 Днепр М76
11 БАТЭ76
12 Сморгонь76
13 Нафтан65
14 Слуцк64
15
Зона вылета
Минск72
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

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