Арсенал - Динамо-Брест 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо-Брест, которое состоится 04 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|09.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 4
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|6
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|7
|15
|4
|Динамо Мн
|7
|13
|5
|Динамо-Брест
|6
|12
|6
|Витебск
|7
|11
|7
|Ислочь
|7
|9
|8
|Гомель
|6
|8
|9
|Арсенал
|6
|8
|10
|Днепр М
|7
|6
|11
|БАТЭ
|7
|6
|12
|Сморгонь
|7
|6
|13
|Нафтан
|6
|5
|14
|Слуцк
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Минск
|7
|2
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|7
|-16