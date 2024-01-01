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Арсенал - Динамо-Брест 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Арсенал
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо-Брест, которое состоится 04 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Арсенал0 : 2Динамо-Брест
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 0Арсенал
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Арсенал
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал2 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 2Арсенал
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал1 : 1
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Арсенал
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест2 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Динамо-Брест
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 0
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 4Динамо-Брест
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь616
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
3
Квалификация Лиги конференций
Неман715
4 Динамо Мн713
5 Динамо-Брест612
6 Витебск711
7 Ислочь79
8 Гомель68
9 Арсенал68
10 Днепр М76
11 БАТЭ76
12 Сморгонь76
13 Нафтан65
14 Слуцк64
15
Зона вылета
Минск72
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

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