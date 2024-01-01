Актобе - Астана 04 Мая прямая трансляция
04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Астана, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Астана
Астана
История личных встреч
|30.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|14.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|26.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|17.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 0
|11.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|10.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|07.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|27.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|05.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|5
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|6
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Жетысу
|5
|10
|4
|Ордабасы
|6
|9
|5
|Тобол
|5
|9
|6
|Кызыл-Жар
|6
|8
|7
|Елимай
|5
|8
|8
|Кайрат
|6
|8
|9
|Атырау
|6
|7
|10
|Женис
|6
|7
|11
|Туран
|6
|4
| 12
Зона вылета
|Кайсар
|5
|4
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|5
|3
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0