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Актобе - Астана 04 Мая прямая трансляция

04 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
Актобе
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Астана, которое состоится 04 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Астана
Астана
История личных встреч
30.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Актобе2 : 0Астана
14.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана1 : 4Актобе
26.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Актобе4 : 1Астана
17.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана1 : 0Актобе
18.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Астана2 : 1Актобе
02.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Актобе0 : 2Астана
27.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Астана5 : 0Актобе
11.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе2 : 3Астана
10.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана4 : 1Актобе
07.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Актобе1 : 2Астана
28.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Актобе
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Актобе
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Актобе1 : 1
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Актобе3 : 0
01.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 1 : 3Актобе
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Астана
21.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 2
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Астана
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Астана0 : 1
05.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе510
2
Квалификация Лиги конференций
Астана610
3
Квалификация Лиги конференций
Жетысу510
4 Ордабасы69
5 Тобол59
6 Кызыл-Жар68
7 Елимай58
8 Кайрат68
9 Атырау67
10 Женис67
11 Туран64
12
Зона вылета
Кайсар54
13
Зона вылета
Шахтёр Крг53
14
Зона вылета
Аксу00

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