Рубин - Ростов 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
11 Мая 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ростов, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|14.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 2
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|1 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|0 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 0
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|27
|51
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Локомотив М
|27
|44
|5
|Спартак М
|27
|43
|6
|Крылья Советов
|28
|40
|7
|Ростов
|27
|40
|8
|ЦСКА
|27
|39
|9
|Рубин
|27
|38
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Урал
|27
|28
|14
|Факел
|27
|28
| 15
Зона вылета
|Балтика
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20