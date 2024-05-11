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Рубин - Ростов 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
11 Мая 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Рубин
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ростов, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРубин1 : 1 2 : 4Ростов
12.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турРостов3 : 0Рубин
26.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРостов1 : 0Рубин
14.03.2022Россия - Премьер-Лига21-й турРубин1 : 2Ростов
07.11.2021Россия - Премьер-Лига14-й турРостов5 : 1Рубин
10.04.2021Россия - Премьер-Лига25-й турРостов0 : 1Рубин
22.11.2020Россия - Премьер-Лига15-й турРубин0 : 2Ростов
16.07.2020Россия - Премьер-Лига29-й турРубин0 : 0Ростов
25.08.2019Россия - Премьер-Лига7-й турРостов2 : 1Рубин
16.03.2019Россия - Премьер-Лига20-й турРубин0 : 2Ростов
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур1 : 0Рубин
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур2 : 2Рубин
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турРубин0 : 1
29.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турРубин1 : 1
26.04.2024Россия - МФЛ7-й турРубин2 : 0
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турРостов3 : 1
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур1 : 0Ростов
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур2 : 0Ростов
02.05.2024Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ростов0 : 1
29.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турРостов2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2751
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Локомотив М2744
5 Спартак М2743
6 Крылья Советов2840
7 Ростов2740
8 ЦСКА2739
9 Рубин2738
10 Ахмат2835
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Урал2728
14 Факел2728
15
Зона вылета
Балтика2726
16
Зона вылета
Сочи2720

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